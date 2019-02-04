В Житомирской области 15 общин Московского патриархата перейдут в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Житомирской области 15 религиозных общин провели собрание и приняли решение о переходе с УПЦ Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Об этом со ссылкой на райгосадминистрации сообщили в Житомирской ОГА, передает УНН.
Так, сообщается, что из 15 общин четыре - села Станиславовка Романовского района, села Базар Народичского района, села Сингуры Житомирского района и села Приветов Любарского района - приняли такое решение во время собраний, которые состоялись в течение 31 января-2 февраля.
По информации РГА, общины села Сингуры, села Станиславовка и села Базар стали первыми в районах, желающими присоединиться к ПЦУ.
А община села Приветов - уже третья община Любарского района, которая решила изменить каноническую подчиненность и перейти из УПЦ Московского патриархата в единую украинскую церковь.
Во время собрания в селе Базар общине представили и нового священника ПЦУ, ведь собственного настоятеля Свято-Покровской церкви у общины не было с 1919 года.
После голосования прихожане церквей подписали соответствующие протоколы.
Как сообщал УНН, ранее в понедельник в Тернопольской области еще один приход перешел к Православной церкви Украины.