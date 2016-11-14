На засіданні ГУАМ обговорили проблему електронної корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Представники Генеральної прокуратури України взяли участь у засіданні Робочої підгрупи по боротьбі з корупцією та відмиванням грошей ГУАМ. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Представники ГПУ та ГУАМ під час зустрічі 7-8 листопада обговорили питання запобігання та протидії корупції, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі з використанням віртуальних валют та електронних коштів.
У межах заходу відбувся обмін оперативною інформацією між правоохоронними органами держав-членів ГУАМ у цих сферах.
Сторони також висвітлили досвід впровадження електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вирішення проблемних питань, які виникають під час цього процесу.