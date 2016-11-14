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На засіданні ГУАМ обговорили проблему електронної корупції

На засіданні ГУАМ обговорили проблему електронної корупції

Київ • УНН

 • 6259 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Представники Генеральної прокуратури України взяли участь у засіданні Робочої підгрупи по боротьбі з корупцією та відмиванням грошей ГУАМ. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

Представники ГПУ та ГУАМ під час зустрічі 7-8 листопада обговорили питання запобігання та протидії корупції, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі з використанням віртуальних валют та електронних коштів.

У межах заходу відбувся обмін оперативною інформацією між правоохоронними органами держав-членів ГУАМ у цих сферах.

Сторони також висвітлили досвід впровадження електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вирішення проблемних питань, які виникають під час цього процесу.

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