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15 марта, 19:03 • 110012 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151999 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128539 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121726 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107594 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102861 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98389 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На заседании ГУАМ обсудили проблему электронной коррупции

На заседании ГУАМ обсудили проблему электронной коррупции

Киев • УНН

 • 6259 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители Генеральной прокуратуры Украины приняли участие в заседании Рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег ГУАМ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Представители ГПУ и ГУАМ во время встречи 7-8 ноября обсудили вопросы предотвращения и противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе с использованием виртуальных валют и электронных средств.

В рамках мероприятия состоялся обмен оперативной информацией между правоохранительными органами государств-членов ГУАМ в этих сферах.

Стороны также осветили опыт внедрения электронного декларирования доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, решения проблемных вопросов, которые возникают во время этого процесса.

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