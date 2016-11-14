На заседании ГУАМ обсудили проблему электронной коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители Генеральной прокуратуры Украины приняли участие в заседании Рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег ГУАМ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Представители ГПУ и ГУАМ во время встречи 7-8 ноября обсудили вопросы предотвращения и противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе с использованием виртуальных валют и электронных средств.
В рамках мероприятия состоялся обмен оперативной информацией между правоохранительными органами государств-членов ГУАМ в этих сферах.
Стороны также осветили опыт внедрения электронного декларирования доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, решения проблемных вопросов, которые возникают во время этого процесса.