На запорізькому підприємстві чоловіка вбило струмом
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора вранці на одному з підприємств Запоріжжя 41-річного чоловіка вдарило струмом, внаслідок чого він помер. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
Внаслідок ураження електрострумом, лікарі швидкої допомоги провели низку реанімаційних заходів. Але, о 10:05 констатували біологічну смерть потерпілого. Ним виявився електрик підприємства, який мешкав у Запорізькому районі.
Нагадаємо, у столиці дівчина отримала 45% опіків тіла внаслідок удару струмом на даху електропоїзда.