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15 марта, 19:03 • 114675 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137063 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129598 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112438 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105262 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101294 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134586 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131873 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127828 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На запорожском предприятии мужчину убило током

На запорожском предприятии мужчину убило током

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера утром на одном из предприятий Запорожья 41-летнего мужчину ударило током, в результате чего он умер. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

Вследствие поражения электротоком, врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий. Но, в 10:05 констатировали биологическую смерть потерпевшего. Им оказался электрик предприятия, который жил в Запорожском районе.

Напомним, в столице девушка получила 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электропоезда.

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