На запорожском предприятии мужчину убило током

Вследствие поражения электротоком, врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий. Но, в 10:05 констатировали биологическую смерть потерпевшего. Им оказался электрик предприятия, который жил в Запорожском районе.

Напомним, в столице девушка получила 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электропоезда.