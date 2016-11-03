На запорожском предприятии мужчину убило током
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера утром на одном из предприятий Запорожья 41-летнего мужчину ударило током, в результате чего он умер. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Вследствие поражения электротоком, врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий. Но, в 10:05 констатировали биологическую смерть потерпевшего. Им оказался электрик предприятия, который жил в Запорожском районе.
Напомним, в столице девушка получила 45% ожогов тела в результате удара током на крыше электропоезда.