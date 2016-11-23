На Запорізькій АЕС готували диверсію
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У прокуратурі розглядають ймовірність диверсії на Запорізькій атомній електростанції. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Сьогодні низка ЗМІ стверджували, що дійсно у прокуратурі Запорізької області відкриті кримінальні впровадження за порушенням статей ст.111. КК України — “Державна зрада”, ст.113 КК України — “Диверсія” та ст.255 КК України — “Створення злочинної організації”.
Також, подейкують, що у співробітників СБУ є інформація, що з 2014 року на Запорізькій АЕС діє злочинна група, члени якої підтримують стосунки з громадянами РФ, від яких отримують рекомендації щодо методів завдання шкоди економічній безпеці України, зокрема щодо виведення коштів за кордон і створення умов для зупинки ЗАЕС.