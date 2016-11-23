На Запорожской АЭС готовили диверсию

Сегодня ряд СМИ утверждали, что действительно в прокуратуре Запорожской области возбуждены уголовные внедрения за нарушение статей ст.111. УК Украины - "Государственная измена", ст.113 УК Украины - "Диверсия" и ст.255 УК Украины - "Создание преступной организации".

Также, говорят, что у сотрудников СБУ есть информация, что с 2014 года на Запорожской АЭС действует преступная группа, члены которой поддерживают отношения с гражданами РФ, от которых получают рекомендации по методам нанесения ущерба экономической безопасности Украины, в частности по выводу средств за рубеж и созданию условий для остановки ЗАЭС.