На Запоріжжі повісився 9-річний хлопчик
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Вчора у селі Балки Василівського району Запорізької області повісився 9-річний хлопчик. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Близько 20:00 батько знайшов сина за власним будинком, повішенним на дереві. Лікарі "швидкої", що прибули на місце трагедії о 20:30, констатували біологічну смерть дитини.
Подробиці трагедії з’ясовуються.
Нагадаємо, курсанта Національної академії Держприкордонслужби України ім.Б.Хмельницького виявили повішеним на території навчального закладу. 17-річний парубок повісився на тенісній сітці. Хлопець родом із Херсонщини. 9 травня йому мало б виповнитись 18 років.