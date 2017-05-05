В Запорожской области повесился 9-летний мальчик
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 мая. УНН. Вчера в селе Балки Васильевского района Запорожской области повесился 9-летний мальчик. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель Независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Около 20:00 отец нашел сына за собственным домом, повешенным на дереве. Врачи "скорой", прибывшие на место трагедии в 20:30, констатировали биологическую смерть ребенка.
Подробности трагедии выясняются.
Напомним, курсанта Национальной академии Госпогранслужбы Украины Б.Хмельницкого обнаружили повешенным на территории учебного заведения. 17-летний парень повесился на теннисной сетке. Парень родом из Херсона. 9 мая ему должно было исполниться 18 лет.