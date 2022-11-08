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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Запоріжжі окупанти відбирають у цивільних українські паспорти та примушують отримувати російські

На Запоріжжі окупанти відбирають у цивільних українські паспорти та примушують отримувати російські

Київ • УНН

 • 341208 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На окупованих територіях Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що у Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням.

Також з метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації на території України, у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету рф.

Доповнення

Як інформував УНН, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять "перепис населення".

Українські Національні Новини

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