В Запорожье оккупанты отбирают у гражданских украинские паспорта и заставляют получать российские
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Сообщается, что в Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время, захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.
Также с целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена группа представителей следственного комитета рф.
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Как информировал УНН, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят "перепись населения".