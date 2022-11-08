В Запорожье оккупанты отбирают у гражданских украинские паспорта и заставляют получать российские

Детали

Сообщается, что в Мелитопольском и Михайловском районах Запорожской области российские оккупационные войска заставляют местное население получать российские паспорта. В то же время, захватчики отбирают паспорта гражданина Украины и угрожают переселением.

Также с целью расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации на территории Украины, в Донецк направлена ​​группа представителей следственного комитета рф.

Дополнение

Как информировал УНН, во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты проводят "перепись населения".