На західних кордонах у чергах на пунктах пропуску стоять понад 270 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 276 вантажівок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд:
▪️ із Польщею: "Ягодин" (50/50) , "Краківець" (0/80);
▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (26/0);
▪️ із Угорщиною: "Тиса" (0/40);
▪️ із Румунією: "Дякове" (0/30).
Нагадаємо, минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили понад 10 тисяч пропускних операцій.