На західних кордонах у чергах на пунктах пропуску стоять понад 270 вантажівок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України очікують 276 вантажівок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.

Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд:

▪️ із Польщею: "Ягодин" (50/50) , "Краківець" (0/80);
▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (26/0);
▪️ із Угорщиною: "Тиса" (0/40);
▪️ із Румунією: "Дякове" (0/30).

Нагадаємо, минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили понад 10 тисяч пропускних операцій.

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