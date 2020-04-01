На западных границах в очередях на пунктах пропуска стоят более 270 грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На автомобильных пограничных пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины ожидают 276 грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Новая таможня", передает УНН.
Так, очереди из грузовиков на автомобильных пунктах пропуска на въезд и выезд:
▪️ с Польшей: "Ягодин" (50/50), "Краковец" (0/80);
▪️ со Словакией: "Ужгород" (26/0);
▪️ с Венгрией: "Тиса" (0/40);
▪️ с Румынией: "Дьяково" (0/30).
Напомним, за минувшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили более 10 тысяч пропускных операций.