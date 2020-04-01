На кордоні за добу пропустили лише понад 10 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили понад 10 тисяч пропускних операцій. Ці показники залишились на рівні з попередньою добою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10,4 тис. пропускних операцій. Майже половина їх – близько 4,9 тис. – це пропуск громадян України із-за кордону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці показники залишились на рівні з попередньою добою. На ранок 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів.
"Серед українців, які упродовж доби повернулися із-за кордону – 1,9 тис. осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС", - зазначається у повідомленні.
Крім того, упродовж доби Україну залишили більше 4 тис. осіб, у тому числі 1,5 тис. іноземців, яких оформлено на виїзд.
"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 6,3 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до України перед Великоднем може повернутися до 200 тис. людей.