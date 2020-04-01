На кордоні за добу пропустили лише понад 10 тис. осіб

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили понад 10 тисяч пропускних операцій. Ці показники залишились на рівні з попередньою добою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби України здійснили 10,4 тис. пропускних операцій. Майже половина їх – близько 4,9 тис. – це пропуск громадян України із-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці показники залишились на рівні з попередньою добою. На ранок 1 квітня в пунктах пропуску відсутні черги з подорожуючих власним транспортом та пішоходів.

"Серед українців, які упродовж доби повернулися із-за кордону – 1,9 тис. осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників за сприяння Держприкордонслужби України залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС", - зазначається у повідомленні.

Крім того, упродовж доби Україну залишили більше 4 тис. осіб, у тому числі 1,5 тис. іноземців, яких оформлено на виїзд.

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 6,3 тисячі осіб. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України перед Великоднем може повернутися до 200 тис. людей.

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