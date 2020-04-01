На границе за сутки пропустили всего более 10 тыс. человек

КИЕВ. 1 апреля. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили более 10 тысяч пропускных операций. Эти показатели остались на уровне с предыдущим днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.