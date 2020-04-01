На границе за сутки пропустили всего более 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили более 10 тысяч пропускных операций. Эти показатели остались на уровне с предыдущим днем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,9 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти показатели остались на уровне предыдущего дня. Утром 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов.
"Среди украинцев, которые в течение суток вернулись из-за границы - 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев, которых было оформлено на выезд.
"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тысячи человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине перед Пасхой может вернуться до 200 тыс. человек.