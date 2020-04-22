На Закарпатті затримали лідера етнічного угруповання рекетирів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність організованої групи, учасники якої займалися розбоєм і вимаганням грошей у громадян та затримали лідера етнічного угруповання рекетирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За даними слідства СБУ, до складу групи входили представники однієї з національних меншин регіону, серед яких були мешканці, раніше засуджені за вчинення тяжких злочинів. Зловмисники під вигаданими приводами вимагали гроші у місцевих жителів. У випадку відмови, вони погрожували потерпілим фізичною розправою та пошкодженням приватного майна”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували факт вимагання рекетирами від мешканця регіону понад 4,5 тисяч американських доларів США. Правоохоронці затримали лідера угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Мукачівському районі під час отримання чергової суми “данини”.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали групу осіб, які підозрюються у вчиненні серії тяжких злочинів, зокрема підпалу автомобіля, викрадення людей та рекет.