На Закарпатье задержали лидера этнической группировки рэкетиров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность организованной группы, участники которой занимались разбоем и вымогательством денег у граждан и задержали лидера этнической группировки рэкетиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“По данным следствия СБУ, в состав группы входили представители одной из национальных меньшинств региона, среди которых были жители, ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Злоумышленники под вымышленными предлогами требовали деньги у местных жителей. В случае отказа, они угрожали потерпевшим физической расправой и повреждением частного имущества”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства рэкетирами от жителя региона более 4500 американских долларов США. Правоохранители задержали лидера группировки соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Мукачевском районе во время получения очередной суммы “дани”.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
Напомним, на Полтавщине задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений, в частности поджога автомобиля, похищение людей и рэкет.