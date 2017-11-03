На Закарпатті затримали 19-річну сутенерку

"Сьогодні, 3 листопада, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України, тобто сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, провели спецоперацію на Іршавщині. Спільно з місцевою поліцією в одному із готелів району в порядку статті 208 КПК України правоохоронці затримали 19-річну мешканку Тячівщини, яка втягувала жінок в заняття проституцією," - йдеться в повідомленні поліції.

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Правоохоронці виявили, що молода дівчина організувала знайомих, мешканок Тячівського та Іршавського районів, для надання інтимних послуг. Поліція підозрює, що така діяльність цією особою підпільно велася близько двох місяців.

"Дівчина за двох повій отримувала 4500 гривень, з яких 2,5 тисячі забирала як гонорар за підбір клієнтів. Гроші вона брала особисто. На даний час досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання правопорушниці міри запобіжного заходу. Їй загрожує до семи років позбавлення волі," - додали в поліції.

"Підозрювана пояснила, що спочатку сама почала займатися проституцією, а потім зрозуміла, що це прибуткова справа, і вирішила розвивати нелегальний бізнес. Дівчата, яких вона долучила до цієї незаконної діяльності, є малозабезпеченими, одна – мати трьох дітей. Зараз поліція встановлює особи всіх повій, які працювали з 19-річною сутенеркою", – розповів начальник відділу боротьби зі злочинами Юрій Роговий.

Як повідомляв УНН, кількість злочинів щодо надання секс-послуг в Києві зросла майже в чотири рази.