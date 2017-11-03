На Закарпатье задержали 19-летнюю сутенершу

"Сегодня, 3 ноября, в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины, то есть сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели спецоперацию на Иршавщине. В одном из отелей района в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Тячивщины, которая втягивала женщин в занятие проституцией", - говорится в сообщении полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать-одиночка в Тернополе организовала бизнес по оказанию секс-услуг

Правоохранители обнаружили, что молодая девушка организовала знакомых, жительниц Тячевского и Иршавского районов, для оказания интимных услуг. Полиция подозревает, что такая деятельность этой лицом подпольно велась около двух месяцев.

"Девушка с двух проституток получала 4500 гривен, из которых 2,5 тысячи забирала как гонорар за подбор клиентов. Деньги она брала лично. В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителя меры пресечения. Ей грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в полиции.

"Подозреваемая пояснила, что сначала сама начала заниматься проституцией, а потом поняла, что это прибыльное дело, и решила развивать нелегальный бизнес. Девушки, которых она привлекла к этой незаконной деятельности, являются малообеспеченными, одна - мать троих детей. Сейчас полиция устанавливает личности всех проституток, работавших с 19-летней сутенершей", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями Юрий Роговой.

Как сообщал УНН, количество преступлений по предоставлению сексуальных услуг в Киеве выросло почти в четыре раза.