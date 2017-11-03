На Закарпатье задержали 19-летнюю сутенершу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 49630 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 116554 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103282 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106059 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105053 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 93807 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104146 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102147 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143062 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116320 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Закарпатье задержали 19-летнюю сутенершу

На Закарпатье задержали 19-летнюю сутенершу

Киев  •  УНН

 • 12055 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и полиция Ирщавщины совместно провели спецоперацию и задержали 19-летнюю сутенершу, передает УНН со ссылкой на ведомство.

"Сегодня, 3 ноября, в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины, то есть сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели спецоперацию на Иршавщине. В одном из отелей района в порядке статьи 208 УПК Украины правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Тячивщины, которая втягивала женщин в занятие проституцией", - говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители обнаружили, что молодая девушка организовала знакомых, жительниц Тячевского и Иршавского районов, для оказания интимных услуг. Полиция подозревает, что такая деятельность этой лицом подпольно велась около двух месяцев.

"Девушка с двух проституток получала 4500 гривен, из которых 2,5 тысячи забирала как гонорар за подбор клиентов. Деньги она брала лично. В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании правонарушителя меры пресечения. Ей грозит до семи лет лишения свободы", - добавили в полиции.

"Подозреваемая пояснила, что сначала сама начала заниматься проституцией, а потом поняла, что это прибыльное дело, и решила развивать нелегальный бизнес. Девушки, которых она привлекла к этой незаконной деятельности, являются малообеспеченными, одна - мать троих детей. Сейчас полиция устанавливает личности всех проституток, работавших с 19-летней сутенершей", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями Юрий Роговой.

Как сообщал УНН, количество преступлений по предоставлению сексуальных услуг в Киеве выросло почти в четыре раза.

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