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На Закарпатті під час бійки побили поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На Закарпатті поліцейський зазнав тілесних ушкоджень, коли намагався припинити бійку між чоловіками. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

На Закарпатті під час бійки побили поліцейського

Повідомляється, що сьогодні вночі, близько 03.15 год, на лінію “102” подзвонили медики приймального відділення Перечинської районної лікарні і повідомили, що до них з тілесними ушкодженнями обличчя доставлено працівника поліції.

“Попередньо встановлено, що у місті Перечин на вулиці Ужанській під час припинення бійки між молодиками, неподалік закладу відпочинку, було травмовано працівника групи реагування патрульної поліції. На зауваження правоохоронців чоловіки не реагували, вели себе агресивно, а один з них наніс поліцейському тілесні ушкодження, що змусило застосувати до них спецзасоби. Одного з порушників, 33-річного жителя Перечинського району, затримано”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що порушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві пасажир метро напав на поліцейського.

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