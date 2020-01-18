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Пасажир метро у Києві напав на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У столиці  затримали пасажира метрополітену за напад на поліцейського. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Пасажир метро у Києві напав на поліцейського

Подія сталася близько 23:00 напередодні на станції київського метро "Контрактова площа".

Старший сержант поліції у вестибюлі станції метро виявив двох громадян з явними ознаками сп'яніння. Правоохоронець пояснив чоловікам, що користуватися послугами метрополітену у такому стані заборонено і запропонував скористатися іншим видом транспорту.

На зауваження поліцейського чоловіки почали агресивно поводитися, висловлюватися нецензурною лайкою, погрожувати, а потім один з них вдарив правоохоронця в обличчя.

Поліцейський, застосувавши заходи фізичного впливу та спеціальні засоби, затримав зловмисника на місці та викликав слідчо-оперативну групу для документування події.

44-річного правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі управління поліції у метрополітені ГУНП у Києві уже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові чоловік погрожував підірвати гранату на роботі.

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