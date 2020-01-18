У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату на роботі

Подія сталася 17 січня близько 11:50 в приватному підприємстві по вулиці Животноводів. 31-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що в нього є граната, яку він має намір підірвати.

Під час огляду працівники поліції вилучили у зловмисника гранату "Ф-1" із запалом. З дозволу чоловіка також був проведений огляд його квартири, де поліцейські вилучили ще понад 400 різнокаліберних патронів, магазин від автомату Калашникова з патронами та металевий предмет, схожий на нунчаки. Як пояснив затриманий, патрони та гранату він привіз у 2014-у з зони проведення ООС, де служив у складі бригади та зберігав їх за місцем проживання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг.

Вилучене направлено на дослідження.

Слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. За санкціями статей чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі у гуртожитку вибухнула граната, постраждали троє осіб.