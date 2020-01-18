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В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе

Киев • УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Харькове мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать, на данный момент он задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе

Событие произошло 17 января около 11:50 в частном предприятии по улице Животноводов. 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с запалом. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014-м с зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

Изъятое направлено на исследование.

Следователи возбудили уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Одессе в общежитии взорвалась граната, пострадали трое человек.

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