В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на работе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Харькове мужчина пришел на работу с гранатой и угрожал ее взорвать, на данный момент он задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Событие произошло 17 января около 11:50 в частном предприятии по улице Животноводов. 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.
Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату "Ф-1" с запалом. С разрешения мужчины также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014-м с зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.
Изъятое направлено на исследование.
Следователи возбудили уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, в Одессе в общежитии взорвалась граната, пострадали трое человек.