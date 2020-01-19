На Закарпатье во время драки избили полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На Закарпатье полицейский получил телесные повреждения, когда пытался прекратить драку между мужчинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что сегодня ночью, около 03.15 ч, на линию “102” позвонили медики приемного отделения Перечинской районной больницы и сообщили, что к ним с телесными повреждениями лица доставлен работник полиции.
“Предварительно установлено, что в городе Перечин на улице Ужанской во время прекращения драки между молодыми людьми, неподалеку заведения отдыха, были травмированы работники группы реагирования патрульной полиции. На замечание правоохранителей мужчины не реагировали, вели себя агрессивно, а один из них нанес полицейскому телесные повреждения, что заставило применить к ним спецсредства. Один из нарушителей, 33-летний жителя Перечинского района, задержан”, — говорится в сообщении.
Указано, что нарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Киеве пассажир метро напал на полицейского.