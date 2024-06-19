На виставці Eurosatory 2024 представили дрон-смертник Colibri
Київ • УНН
На виставці Eurosatory 2024 у Парижі компанія KNDS представила свій новий ударний безпілотник-камікадзе Colibri, партія яких буде передана Збройним силам України вже цього літа для протидії російським окупаційним військам.
На виставці Eurosatory 2024 у Парижі концерн KNDS представив свій новий ударний безпілотник-камікадзе Colibri. Збройовий гігант оголосив, що партію дронів Colibri буде доставлено ЗСУ цього літа, в рамках одного з пакетів військової допомоги Україні, для протидії окупаційним силам РФ. Про це пише defence-blog, передає УНН.
Деталі
Високоточний ударний боєприпас, що барражує, на базі конструкції типу "крило" призначений "для боротьби з мінливими загрозами сучасної війни".
Проект Colibri був запущений у травні 2022 року та "спрямований на інтеграцію бойового заряду в бюджетні дрони, здатні ідентифікувати та нейтралізувати цілі в радіусі 5 км".
Дрон оснащений осколковою бойовою частиною з "високою вражаючою здатністю", яка серед іншого "заточена" і на ураження динамічних цілей.
Як повідомляється в огляді Defence Blog на цей дрон: "Система надає універсальне та ефективне рішення для різних бойових сценаріїв".
В Одесі презентували український морський дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 202417.06.24, 01:44 • 79667 переглядiв