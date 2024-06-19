На выставке Eurosatory 2024 в Париже компания KNDS представила свой новый ударный беспилотник-камикадзе Colibri, партия которых будет передана Вооруженным силам Украины уже этим летом для противодействия российским оккупационным войскам.
На выставке Eurosatory 2024 в Париже концерн KNDS представил свой новый ударный беспилотник-камикадзе Colibri. Оружейный гигант объявил, что партия дронов Colibri будет доставлена ВСУ этим летом, в рамках одного из пакетов военной помощи Украине, для противодействия оккупационным силам РФ. Об этом пишет defence-blog, передает УНН.
Детали
Высокоточный барражирующий ударный боеприпас на базе конструкции типа "крыло" предназначен "для борьбы с меняющимися угрозами современной войны".
Проект Colibri был запущен в мае 2022 года и "направлен на интеграцию боевого заряда в бюджетные дроны, способные идентифицировать и нейтрализовать цели в радиусе 5 км".
Дрон оснащен осколочной боевой частью с "высокой поражающей способностью", которая среди прочего "заточена" и на поражение динамических целей.
Как сообщается в обзоре Defence Blog на этот дрон: "Система предоставляет универсальное и эффективное решение для различных боевых сценариев".
В Одессе презентовали украинский морской дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 202416 июня 2024, 22:44 • 79117 просмотров