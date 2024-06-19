На выставке Eurosatory 2024 в Париже концерн KNDS представил свой новый ударный беспилотник-камикадзе Colibri. Оружейный гигант объявил, что партия дронов Colibri будет доставлена ВСУ этим летом, в рамках одного из пакетов военной помощи Украине, для противодействия оккупационным силам РФ. Об этом пишет defence-blog, передает УНН.

Детали

Высокоточный барражирующий ударный боеприпас на базе конструкции типа "крыло" предназначен "для борьбы с меняющимися угрозами современной войны".

Проект Colibri был запущен в мае 2022 года и "направлен на интеграцию боевого заряда в бюджетные дроны, способные идентифицировать и нейтрализовать цели в радиусе 5 км".

Дрон оснащен осколочной боевой частью с "высокой поражающей способностью", которая среди прочего "заточена" и на поражение динамических целей.

Как сообщается в обзоре Defence Blog на этот дрон: "Система предоставляет универсальное и эффективное решение для различных боевых сценариев".

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