На в'їзді до Києва утворився затор через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На вулиці Богатирській на в’їзді до Києва утворився затор через ДТП, повідомляє кореспондент УНН.
З боку Вишневого на під’їзді до столиці машини стоять у заторі через перекриття майже всіх смуг руху в напрямку Києва через те, що зіштовхнулося 5 авто. За зовнішніми ознаками, зіткнення не спричинило суттєвих ушкоджень, однак автомобілі перегородили дорогу, чим спричинили затримку руху.
Наразі водії чекають приїзду поліції.
Нагадаємо, напередодні через негоду у Київській області сталося вдвічі більше ДТП.