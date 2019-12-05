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На в'їзді до Києва утворився затор через ДТП

На в'їзді до Києва утворився затор через ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На вулиці Богатирській на в’їзді до Києва утворився затор через ДТП, повідомляє кореспондент УНН.

З боку Вишневого на під’їзді до столиці машини стоять у заторі через перекриття майже всіх смуг руху в напрямку Києва через те, що зіштовхнулося 5 авто. За зовнішніми ознаками, зіткнення не спричинило суттєвих ушкоджень, однак автомобілі перегородили дорогу, чим спричинили затримку руху.

Наразі водії чекають приїзду поліції.

Нагадаємо, напередодні через негоду у Київській області сталося вдвічі більше ДТП.

Українські Національні Новини

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КиївКримінал та НП

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