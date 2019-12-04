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Через негоду у Київській області сталося вдвічі більше ДТП

Через негоду у Київській області сталося вдвічі більше ДТП

Київ • УНН

 • 9616 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Київській області через негоду сталося 70 ДТП, що майже вдвічі більше ніж зазвичай. Про це речник поліції Київської області Микола Жукович повідомив у ефірі одного із телеканалів, передає УНН.

"Комунальні служби працюють у Київській області дуже позитивно. Але, в цей період часу, коли розпочався сильний снігопад, вчора ввечері, кількість ДТП збільшилася. Ми за добу фіксуємо 30-40 ДТП, за вчорашню добу їх було 70. Мається на увазі ДТП без тілесних ушкоджень та загиблих. Вже до 24:00 практично всі вулиці міст і основні автодороги були посипані відповідною сумішшю, вже не було ожеледиці", - пояснив він.

Нагадаємо, у Києві за понеділок, 2 грудня, сталося понад 120 дорожньо-транспортних пригод.

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