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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 59726 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106744 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140193 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144444 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138390 просмотра

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Из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП

Из-за непогоды в Киевской области произошло вдвое больше ДТП

Киев  •  УНН

 • 9615 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киевской области из-за непогоды произошло 70 ДТП, что почти вдвое больше чем обычно. Об этом спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Коммунальные службы работают в Киевской области очень положительно. Но, в этот период времени, когда начался сильный снегопад, вчера вечером, количество ДТП увеличилось. Мы за сутки фиксируем 30-40 ДТП, за вчерашнюю сутки их было 70. Имеется в виду ДТП без телесных повреждений и погибших. Уже к 24:00 практически все улицы городов и основные автодороги были усыпаны соответствующей смесью, уже не было гололеда", - пояснил он.

Напомним, в Киеве за понедельник, 2 декабря, произошло более 120 ДТП.

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