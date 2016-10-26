На Донеччині виявили замерзлого дворічного хлопчика

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 710 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 4880 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14262 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33674 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62862 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76600 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145328 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206832 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193432 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213099 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
64 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10115 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11008 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4498 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6632 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10975 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 1294 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14254 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490288 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324098 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126955 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186369 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128944 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163479 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186711 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

На Донеччині виявили замерзлого дворічного хлопчика

На Донеччині виявили замерзлого дворічного хлопчика

Київ • УНН

 • 10176 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Донеччині співробітники швидкої допомоги доставили до лікарні замерзлого дворічного хлопчика без ознак життя. Наразі медики борються за життя хлопчика. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зранку до поліцейських надійшло повідомлення від медиків, що до них із селища Володимирівка доставлений 2-річний хлопчик без ознак життя. Попередньо було з’ясовано, що дитина замерзла. Наразі він перебуває у реанімації.

Поліцейські встановили, що вчора ввечері сім’я хлопчика святкувала день народження. Потім батько пішов на роботу у нічну зміну, вдома залишилися 27-річна дружина, її батьки та сини, 7 та 2 років. Рано-вранці, коли чоловік повернувся додому, він побачив на вулиці, на порозі свого дому, молодшого сина, який не рухався.

Наразі відомо, що вночі дитина, не зумівши розбудити нікого з дорослих, пішла на вулицю сама, але відчинити двері назад не змогла.
Хлопчика доставили до лікарні тоді, коли в нього не було навіть пульсу. Наразі медики намагаються його врятувати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40