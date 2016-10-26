На Донеччині виявили замерзлого дворічного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Донеччині співробітники швидкої допомоги доставили до лікарні замерзлого дворічного хлопчика без ознак життя. Наразі медики борються за життя хлопчика. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Зранку до поліцейських надійшло повідомлення від медиків, що до них із селища Володимирівка доставлений 2-річний хлопчик без ознак життя. Попередньо було з’ясовано, що дитина замерзла. Наразі він перебуває у реанімації.
Поліцейські встановили, що вчора ввечері сім’я хлопчика святкувала день народження. Потім батько пішов на роботу у нічну зміну, вдома залишилися 27-річна дружина, її батьки та сини, 7 та 2 років. Рано-вранці, коли чоловік повернувся додому, він побачив на вулиці, на порозі свого дому, молодшого сина, який не рухався.
Наразі відомо, що вночі дитина, не зумівши розбудити нікого з дорослих, пішла на вулицю сама, але відчинити двері назад не змогла.
Хлопчика доставили до лікарні тоді, коли в нього не було навіть пульсу. Наразі медики намагаються його врятувати.