В Донецкой области обнаружили замерзшего двухлетнего мальчика

Утром до полицейских поступило сообщение от медиков, что к ним из поселка Владимировка доставлен 2-летний мальчик без признаков жизни. Предварительно было выяснено, что ребенок замерз. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские установили, что вчера вечером семья мальчика праздновала день рождения. Затем отец ушел на работу в ночную смену, дома остались 27-летняя жена, ее родители и дети, 7 и 2 лет. Рано утром, когда муж вернулся домой, он увидел на улице, на пороге своего дома, младшего сына, что не двигался.

Известно, что ночью ребенок, не сумев разбудить никого из взрослых, пошел на улицу сам , но открыть дверь назад не смог.

Мальчика доставили в больницу, когда у него не было даже пульса. Сейчас медики пытаются его спасти.