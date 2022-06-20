На вугільній шахті у Туреччині сталася аварія, поранені 10 робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У провінції Маніса, на заході Туреччини, на вугільній шахті сталася аварія, внаслідок якої постраждали 10 гірників. Про це повідомляє УНН з посиланням на TRT Haber.
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Як повідомляє телеканал, вагон на монорейці, що перевозив робітників до шахти, вийшов з-під контролю та врізався у платформу. У результаті аварії постраждали 10 гірників.
Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан задовільний.
Нагадаємо
Як писав УНН, через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю.