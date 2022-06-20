На вугільній шахті у Туреччині сталася аварія, поранені 10 робітників

Деталі

Як повідомляє телеканал, вагон на монорейці, що перевозив робітників до шахти, вийшов з-під контролю та врізався у платформу. У результаті аварії постраждали 10 гірників.

Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан задовільний.

Нагадаємо

Як писав УНН, через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю.