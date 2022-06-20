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На вугільній шахті у Туреччині сталася аварія, поранені 10 робітників

На вугільній шахті у Туреччині сталася аварія, поранені 10 робітників

Київ • УНН

 • 110200 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У провінції Маніса, на заході Туреччини, на вугільній шахті сталася аварія, внаслідок якої постраждали 10 гірників. Про це повідомляє УНН з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Як повідомляє телеканал, вагон на монорейці, що перевозив робітників до шахти, вийшов з-під контролю та врізався у платформу. У результаті аварії постраждали 10 гірників.

Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан задовільний.

Нагадаємо

Як писав УНН, через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю.

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