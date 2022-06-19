Через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Автомагістраль Афьонкарахісар-Анкара, яка пролягає із заходу країни в центральну частину, через повінь, спричинену сильними опадами, закрита для руху транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.
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“На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів. Роботи дорожніх бригад тривають”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
На дорозі перебувають сотні приватних транспортних засобів та пасажирські автобуси і вантажівки.
Деякі водії намагалися рухатися по смузі зустрічного напрямку руху, аби подолати затоплену ділянку траси. У ситуацію втрутилася дорожня поліція, припинивши такі спроби.
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