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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю

Через повінь у Туреччині закрили для руху трасу на столицю

Київ • УНН

 • 128685 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Автомагістраль Афьонкарахісар-Анкара, яка пролягає із заходу країни в центральну частину, через повінь, спричинену сильними опадами, закрита для руху транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.

Цитата

“На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів. Роботи дорожніх бригад тривають”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На дорозі перебувають сотні приватних транспортних засобів та пасажирські автобуси і вантажівки.

Деякі водії намагалися рухатися по смузі зустрічного напрямку руху, аби подолати затоплену ділянку траси. У ситуацію втрутилася дорожня поліція, припинивши такі спроби.

Нагадаємо 

На Єллоустоун обрушилися проливні дощі.

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