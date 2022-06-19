Из-за наводнения в Турции закрыли для движения трассу на столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Автомагистраль Афенкарахисар-Анкара, пролегающая с запада страны в центральную часть, из-за наводнения, вызванного сильными осадками, закрыта для движения транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
Цитата
“На дороге образовалась очередь из транспортных средств длиной около 15 километров. Работы дорожных бригад продолжаются”, — говорится в сообщении.
Детали
На дороге находятся сотни частных транспортных средств и пассажирские автобусы и грузовики.
Некоторые водители пытались двигаться по полосе встречного направления движения, чтобы преодолеть затопленный участок трассы. В ситуацию вмешалась дорожная полиция, прекратив подобные попытки.
Напомним
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