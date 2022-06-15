На Єллоустоун обрушилися проливні дощі: повінь у нацпарку може стати "подією тисячоліття"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Екстремальна повінь у Єллоустоунському національному парку у США може стати "подією тисячоліття", заявили представники Служби національних парків у вівторок увечері, пише УНН з посиланням на The Hill.
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"Це не мої слова, але я чув, що це тисячолітня подія", - сказав суперінтендант Єллоустоуна Кем Шоллі.
"Наскільки я розумію, один із найвищих показників кубічних футів за секунду (CFS) для річки Єллоустоун, зареєстрований у 90-х роках, становив 31 000 CFS (877,8 куб. м/с), а в неділю ввечері ми були на рівні 51 000 CFS (1 444,2 куб. м/с)", - додав він.
Деталі
Шоллі зазначив, що, попри історичний характер повені, такі події, "схоже, відбуваються дедалі частіше".
Поєднання сильного дощу і снігу в горах призвело до сильної повені в понеділок, яка змусила парк закрити спочатку північні входи в понеділок, а потім всі входи через кілька годин.
Станом на вівторок офіційні особи парку заявили, що входи не відкриються не раніше за середу. Більшість дороги, що веде до північного входу, виявилася розмитою.
За словами Шоллі, дорожні умови є особливо небезпечними. А тим часом парк наближається до пікового туристичного сезону. Так, кілька тисяч відвідувачів парку застрягли в місті Гарднер разом з жителями в якийсь момент, наразі ж проїзд туди відновлено.
Доповнення
На Австрію та Швейцарію нещодавно обрушилися сильні шторми та повені по всьому альпійському регіону.