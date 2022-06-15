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На Йеллоустоун обрушились проливные дожди: наводнение в нацпарке может стать "событием тысячелетия"

На Йеллоустоун обрушились проливные дожди: наводнение в нацпарке может стать "событием тысячелетия"

Киев • УНН

 • 435849 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Экстремальное наводнение в Йеллоустоунском национальном парке в США может стать "событием тысячелетия", заявили представители Службы национальных парков во вторник вечером, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Цитата

"Это не мои слова, но я слышал, что это тысячелетнее событие", – сказал суперинтендант Йеллоустоуна Кэм Шолли.

"Насколько я понимаю, один из самых высоких показателей кубических футов в секунду (CFS) для реки Йеллоустоун, зарегистрированный в 90-х годах, составил 31 000 CFS (877,8 куб. м/с), а в воскресенье вечером мы были на уровне 51 000 CFS (1 444,2 куб. м/с)", - добавил он.

Детали

Шолли отметил, что, несмотря на исторический характер наводнения, такие события, "похоже, происходят все чаще".

Сочетание сильного дождя и снега в горах привело к сильному наводнению в понедельник, которое заставило парк закрыть сначала северные входы в понедельник, а затем все входы через несколько часов.

По состоянию на вторник официальные лица парка заявили, что входы откроются не раньше среды. Большая часть дороги, ведущей к северному входу, оказалась размытой.

По словам Шолли, дорожные условия особенно опасны. Тем временем парк приближается к пиковому туристическому сезону. Так, несколько тысяч посетителей парка застряли в городе Гарднер вместе с жителями в какой-то момент, на данный момент проезд туда восстановлен.

6/13/22 Conditions of Yellowstone’s North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.

Дополнение

На Австрию и Швейцарию недавно обрушились сильные штормы и наводнения по всему альпийскому региону.

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