На угольной шахте в Турции произошла авария, ранены 10 рабочих
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В провинции Маниса, на западе Турции, на угольной шахте произошла авария, в результате которой пострадали 10 горняков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT Haber.
Детали
Как сообщает телеканал, вагон на монорейке, перевозивший рабочих в шахту, вышел из-под контроля и врезался в платформу. В результате аварии пострадали 10 горняков.
Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние удовлетворительное.
Напомним
Как писал УНН, из-за наводнения в Турции закрыли для движения трассу на столицу.