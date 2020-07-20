На впровадження системи електронного документообігу у Раді вже витратили майже 19 млн грн

КИЇВ. 20 липня. УНН. Починаючи з 2017 року, у Верховній Раді Україні витратили для впровадження системи електронного документообігу майже 19 млн грн, зокрема, на інтернет-портал електронного документообігу та автоматизовану систему "Електронний законопроект". Про це УНН повідомили в Апараті ВРУ у відповідь на запит.