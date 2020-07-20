На впровадження системи електронного документообігу у Раді вже витратили майже 19 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Починаючи з 2017 року, у Верховній Раді Україні витратили для впровадження системи електронного документообігу майже 19 млн грн, зокрема, на інтернет-портал електронного документообігу та автоматизовану систему "Електронний законопроект". Про це УНН повідомили в Апараті ВРУ у відповідь на запит.
"Автоматизована система "Інтернет-портал електронного документообігу ВРУ", автоматизована система "Електронний законопроект" ВРУ працює в дійсній експлуатації згідно з розпорядженням керівника Апарату ВРУ від 6 лютого 2020 року", - повідомили в Апараті ВРУ.
Так, відповідно до договору від 26 грудня 2017 року, здійснено перерахування коштів ТОВ науково-виробничій фірмі "ГРІС" за послуги щодо розробки модуля електронної взаємодії суб’єктів права законодавчої ініціативи у сумі 2 990 000 грн.
Відповідно до договору від 26 грудня 2017 року, здійснено перерахування коштів ТОВ науково-виробничій фірмі "ГРІС" за послуги щодо розробки програмного забезпечення управління ресурсами, бібліотеками та вебдодатками електронного документообігу у ВРУ у сумі 2 190 800 грн, зазначили в Апараті.
Також, відповідно до договору від 26 грудня 2017 року, здійснено перерахування коштів ТОВ науково-виробничій фірмі "ГРІС" за послуги щодо розробки інтернет-порталу електронного документообігу ВРУ у сумі 2 990 000 грн.
Відповідно до договору від 20 жовтня 2018 року здійснено перерахування коштів ТОВ "Елеганс Україна" за послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (розробка автоматизованої програми "Електронний законопроект") у сумі 10 490 000 грн.
Відтак, загалом на систему електронного документообігу у ВРУ витратили 18 660 800 грн.
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"Робота ВРУ впродовж третьої сесії відбувалася в особливих умовах, спричинених поширенням коронавірусної хвороби, які суттєво відрізнялися від звичайної роботи законодавчого органу. За такої ситуації вбачається за доцільне продовжити період дослідної експлуатації єдиної автоматизованої системи роботи з документами з метою вивчення її повного функціоналу під час роботи ВРУ", - додали в Апараті ВР.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України закупили 528 планшетів для народних депутатів, вартість одного сягає понад 26 тисяч гривень.
Також нагадаємо, що напередодні нардепи підтримали законопроект про відтермінування е-документообігу у Раді.