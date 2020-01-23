Діджиталізація у ВР: планшети для нардепів придбали за 26 тисяч гривень за штуку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Верховній Раді України закупили 528 планшетів для народних депутатів, вартість одного сягає понад 26 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в Апараті ВРУ у відповідь на запит.
“Договір на закупівлю 528 планшетів в комплекті кожному народному депутату Верховної Ради України, укладено станом на 10 грудня 2019 року. Кошторис витрат на придбання планшетів склав 13 796 640,00 грн з ПДВ. Вартість одного планшету в комплекті коштує 26 160 грн з ПДВ. Планшет в комплекті фірми Lenovo”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Апарату ВРУ, станом на 20 січня 2020 року народними депутатами отримано вже 70 планшетів.
“Отримання планшетів народними депутатами України здійснюється за актами приймання-передачі матеріальних цінностей. Вся комп’ютерна техніка видається народному депутату України у тимчасове користування до моменту завершення депутатських повноважень”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, кожен нардеп несе повну матеріальну відповідальність в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України.
Нагадаємо, 20 грудня парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу. Пізніше нардепи ухвалили законопроект в цілому.