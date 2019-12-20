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Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо електронного документообігу ВР

Нардепи ухвалили за основу законопроект щодо електронного документообігу ВР

Київ • УНН

 • 13423 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2492 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу передбачає забезпечення безперебійної та ефективної роботи парламенту із запровадженням механізму електронного документообігу в законотворчому процесі.

Законопроектом передбачається вільний і безоплатний доступ громадян до бази даних нормативно-правової інформації "Законодавство України", що містить, в тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів.

На думку авторів законопроекту, це призведе до економії держаних коштів, пришвидшення процедури проходження законопроектів у Верховній Раді України.

Як повідомлялося раніше в УНН, народні депутати України ухвалили у другому читанні та в цілому проект закону № 1044-1 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом. Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів.

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