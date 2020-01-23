Диджитализация в ВР: планшеты для нардепов приобрели за 26 тысяч гривен за штуку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Верховной Раде Украины закупили 528 планшетов для народных депутатов, стоимость одного составляет более 26 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в Аппарате ВРУ в ответ на запрос.
“Договор на закупку 528 планшетов в комплекте каждому народному депутату Верховной Рады Украины, заключен состоянию на 10 декабря 2019 года. Смета расходов на приобретение планшетов составила 13 796 640,00 грн с НДС. Стоимость одного планшета в комплекте стоит 26 160 грн с НДС. Планшет в комплекте фирмы Lenovo”, — говорится в сообщении.
По информации Аппарата ВРУ, по состоянию на 20 января 2020 года народными депутатами получено уже 70 планшетов.
“Получение планшетов народными депутатами Украины осуществляется по актам приема-передачи материальных ценностей. Вся компьютерная техника выдается народному депутату Украины во временное пользование до момента завершения депутатских полномочий”, — говорится в сообщении.
Кроме того, каждый нардеп несет полную материальную ответственность в порядке и размерах, определенных действующим законодательством Украины.
Напомним, 20 декабря парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса. Позже нардепы приняли законопроект в целом.