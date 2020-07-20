На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн

КИЕВ. 20 июля. УНН. Начиная с 2017 года, в Верховной Раде Украины потратили для внедрения системы электронного документооборота почти 19 млн грн, в частности, на интернет-портал электронного документооборота и автоматизированную систему "Электронный законопроект". Об этом УНН сообщили в Аппарате ВРУ в ответ на запрос.