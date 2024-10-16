На Волині сталася смертельна ДТП за участю військового ТЦК: його відсторонили
Київ • УНН
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин.
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, повідомили у середу у Волинському обласному ТЦК та СП, пише УНН.
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"Сьогодні, близько 7 години ранку, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, від отриманих травм загинула жінка літнього віку. Рішенням керівництва винуватець ДТП, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство", - повідомила Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
"Керівництво Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки приносить глибокі співчуття родині загиблої та закликає ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одне ДТП за участі військовослужбовців, в якому, начебто загинула дитина", - вказали у Волинському ОТЦК та СП.
У ГУНП у Волинській області повідомили, що поліцейські зʼясовують обставини летальної ДТП у Луцькому районі, внаслідок якої загинула 69-річна жінка.
За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, близько 07:00 години, поблизу села Дачне. "27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу. Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено - це 69-річна місцева мешканка. Водія освідували, він за кермом був тверезий", - зазначили у поліції.
Як зазначається, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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