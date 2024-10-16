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На Волыни произошло смертельное ДТП с участием военного ТЦК: его отстранили

На Волыни произошло смертельное ДТП с участием военного ТЦК: его отстранили

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:01  •  3844 просмотра

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В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств.

В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, сообщили в среду в Волынском областном ТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, около 7 часов утра, с участием одного из военнослужащих Луцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, от полученных травм погибла женщина пожилого возраста. Решением руководства виновник ДТП, на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ведется следствие", - сообщила Группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

"Руководство Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки приносит глубокие соболезнования семье погибшей и призывает СМИ не распространять ложную информацию о якобы еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок", - указали в Волынском ОТЦК и СП.

В ГУНП в Волынской области сообщили, что полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе, в результате которого погибла 69-летняя женщина. 

По данным полиции, ДТП произошло сегодня, около 07:00 часов, вблизи села Дачное. "27-летний киверчанин, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть, предварительно, вблизи пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Личность потерпевшей установлена - это 69-летняя местная жительница.  Водителя освидетельствовали, он за рулем был трезв", - отметили в полиции.

Как отмечается, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 октября 2024, 06:28 • 14422 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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