На Волыни произошло смертельное ДТП с участием военного ТЦК: его отстранили
Киев • УНН
В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств.
В Луцком районе произошло смертельное ДТП с участием представителя ТЦК, военного отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, сообщили в среду в Волынском областном ТЦК и СП, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, около 7 часов утра, с участием одного из военнослужащих Луцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, от полученных травм погибла женщина пожилого возраста. Решением руководства виновник ДТП, на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Ведется следствие", - сообщила Группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.
"Руководство Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки приносит глубокие соболезнования семье погибшей и призывает СМИ не распространять ложную информацию о якобы еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок", - указали в Волынском ОТЦК и СП.
В ГУНП в Волынской области сообщили, что полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе, в результате которого погибла 69-летняя женщина.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня, около 07:00 часов, вблизи села Дачное. "27-летний киверчанин, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть, предварительно, вблизи пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Личность потерпевшей установлена - это 69-летняя местная жительница. Водителя освидетельствовали, он за рулем был трезв", - отметили в полиции.
Как отмечается, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 октября 2024, 06:28 • 14422 просмотра