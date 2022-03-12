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На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення окупантами диверсій - Генштаб

На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення окупантами диверсій - Генштаб

Київ • УНН

 • 98609 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення окупантами диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Цитата

“Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.

“На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Доповнення

Російські окупанти завели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп, третина з них знищена та втратила боєздатність.

Українські Національні Новини

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