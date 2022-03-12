На Волынском направлении сохраняется угроза осуществления оккупантами диверсий - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На Волынском направлении сохраняется угроза совершения оккупантами диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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“Почти на всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.
“На Волынском направлении сохраняется угроза совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Кроме того, группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Дополнение
Российские оккупанты завели в Украину более 90 батальонных тактических групп, треть из них уничтожена и потеряла боеспособность.