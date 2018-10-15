На вокзалі Кельна невідомі захопили заручників

"У аптеці на вокзалі Кельна, Німеччина, відбулося захоплення заручників. Поліція знаходиться на місці. Залізниця повідомила про евакуацію центральної станції, поїзди були відведені. Злочинець під контролем, але операція триває", - сказано у повідомлені.



Інформаційне агентство AFP також повідомило про два вибухи на головній станції.



Як повідомляв УНН, терористи з угруповання “Ісламська держава” (ІД) захопили в суботу в заручники 130 сімей під час нападу на табір біженців Ель-Бахра на східному березі Євфрату.