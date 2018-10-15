На вокзале Кельна неизвестные захватили заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В аптеке на вокзале Кельна, Германия, произошел захват заложников. Полиция находится на месте. Железная дорога сообщила об эвакуации центральной станции, поезда были отведены. Об этом сообщает УНН со сылкой на Die Welt.
"В аптеке на вокзале Кельна, Германия, произошел захват заложников. Полиция находится на месте. Железная дорога сообщила об эвакуации центральной станции, поезда были отведены. Преступник под контролем, но операция продолжается", - сказано в сообщении.
Информационное агентство AFP также сообщило о двух взрывах на главной станции.
Как сообщал УНН, террористы из группировки "Исламское государство" (ИД) захватили в субботу в заложники 130 семей во время нападения на лагерь беженцев Эль-Бахра на восточном берегу Евфрата.