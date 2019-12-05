На візки та протези для людей з інвалідністю у регіони відправили понад 700 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На технічні засоби реабілітації уже пішли в регіони і доступні для використання 787 млн грн. Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Одразу дві хороші новини для осіб з інвалідністю! Перша: 787 млн грн на технічні засоби реабілітації, які ми додатково виділили в рамках перерозподілу бюджету 2019 року, уже пішли в регіони і доступні для використання", - написала Соколовська.
Так, ці кошти дозволять додатково закупити близько 250 тис. засобів (протези, ортези, візки).
"Якщо в управлінні соціального захисту населення вам скажуть, що коштів немає, - у нас для вас друга хороша новина! Гаряча лінія для осіб з інвалідністю запрацювала із випередженням графіку і доступна уже зараз! Телефонуйте за номером 1539, у операторів буде інформація про суми коштів, що направлені у кожен район", - додала міністр.
Вона також нагадала, що в Україні більше 90 підприємств відповідають кваліфікаційним вимогам виробництва технічних засобів реабілітації.
Як раніше повідомляв УНН, уряд збирався повністю забезпечити технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю, і виділив на це більше ніж 700 мільйонів.