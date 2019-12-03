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На виїзді із Борисполя у ДТП травмувався велосипедист

На виїзді із Борисполя у ДТП травмувався велосипедист

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На виїзді із Борисполя Київської області сталося ДТП, в якій травмувався велосипедист. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.

"Під Борисполем водій здійснив наїзд на велосипедиста. Велосипедист травмований. Наразі всі учасники події на місці", - розповіли у відділі комунікацій.

Нагадаємо, у Києві за добу, 2 грудня, сталося понад 120 ДТП.

Як повідомляв УНН, двоє людей травмувалися у ДТП з рейсовим автобусом під Кропивницьким.

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