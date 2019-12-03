На виїзді із Борисполя у ДТП травмувався велосипедист
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На виїзді із Борисполя Київської області сталося ДТП, в якій травмувався велосипедист. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
"Під Борисполем водій здійснив наїзд на велосипедиста. Велосипедист травмований. Наразі всі учасники події на місці", - розповіли у відділі комунікацій.
Нагадаємо, у Києві за добу, 2 грудня, сталося понад 120 ДТП.
Як повідомляв УНН, двоє людей травмувалися у ДТП з рейсовим автобусом під Кропивницьким.